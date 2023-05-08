شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية لإحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ذكرى النكبة ويوم الأسير في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتعد الفاعلية التي تعقدها جامعة الدول العربية هي أولى الفاعليات لهذا العام، وتتضمن معرض صور لرحلة اللجوء الفلسطينية، وعرض فيلم وثائقي عن النكبة.

وتحظى الفاعلية بمشاركة رفيعة المستوى من قبل المندوبين الدائمين، والأمين العام المساعد، السفير سعيد أبو علي، والذي يلقي كلمة نيابة عن الامين العام أحمد أبو الغيط.