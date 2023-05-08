شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازال يسجل 14 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل اليوم الاثنين، تسجيل 14 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة، تراوحت درجاتها على مقياس ريختر بين 2 و4.8، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب حمص بـ 15 كم بقدر 2 درجة، و7 هزات في لواء إسكندرون أعلاها 4.8 ، و6 هزات في تركيا.