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المركز السورى للزلازال يسجل 14 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل اليوم الاثنين، تسجيل 14 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة، تراوحت درجاتها على مقياس ريختر بين 2 و4.8، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب حمص بـ 15 كم بقدر 2 درجة، و7 هزات في لواء إسكندرون أعلاها 4.8 ، و6 هزات في تركيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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