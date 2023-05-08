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الصومال: تفكيك شبكة إرهابية خططت لشن هجمات فى مقديشيو

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية هجوماً إرهابياً كانت مليشيات "الخوارج" الإرهابية تخطط لشنه على حديقة السلام في العاصمة مقديشيو.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن قوات المخابرات الوطنية ضبطت سترات ناسفة وعربة توك توك كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية الصومالية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها مليشيات "الخوارج" في العاصمة مقديشيو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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