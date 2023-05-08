شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تفكيك شبكة إرهابية خططت لشن هجمات فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية هجوماً إرهابياً كانت مليشيات "الخوارج" الإرهابية تخطط لشنه على حديقة السلام في العاصمة مقديشيو.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن قوات المخابرات الوطنية ضبطت سترات ناسفة وعربة توك توك كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية الصومالية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها مليشيات "الخوارج" في العاصمة مقديشيو.