الجيش اللبناني: إصابة عسكريين ومواطن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ببعلبك

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القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجيش اللبناني، إصابة عسكريين اثنين ومواطن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة بعلبك شرقي البلاد.



وأكد الجيش -في بيان اليوم الاثنين أنه توافرت معلومات، أمس، عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض ببعلبك، موضحا أن قوة من الجيش نفذت تدابير أمنية في المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فرد العسكريون على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى إصابة أحد المواطنين وعسكريين اثنين بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وأوقفت القوة شخصًا مطلوبًا من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضبط بحوزته سلاح حربي نوع كلاشنكوف وكمية من مخدر الحشيش والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربي نوع (P.K.S)، وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف، و3 قذائف أر بي جي، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.



وأشار البيان إلى أن المضبوطات سُلمت وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.