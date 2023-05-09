شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي سيظلون على سلم أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس فلسطين محمود عباس "أبومازن"، مساء الاثنين، مواصلة بذل الجهود للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.

وقال الرئيس الفلسطيني، لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعائلة الأسير مروان البرغوثي، إنه لن يهدأ بال القيادة الفلسطينية إلا بتبييض السجون، مُشددًا على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات. وهنأ الرئيس أبو مازن، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مُعربًا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى.

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