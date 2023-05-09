شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد تعاونها الكامل مع منظمة الحظر وتجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا على تعاونها الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر.

وجدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ - خلال جلسة لمجلس الأمن الإثنين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية/سانا/ - إدانة بلاده لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف، مؤكدة على تعاونها الكامل مع منظمة الحظر وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر.

وقال صباغ: "رغم تأكيد سوريا المستمر على ضرورة قيام بعثة تقصي الحقائق بإصلاح طرق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة إلا أنها واصلت التعاون مع البعثة واستقبلت فرقها وقدمت لها التسهيلات والمساعدة الممكنة لإنجاح مهمتها".

وتابع: "الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تواصل تعاملها المنحاز وغير المهني مع حالة سوريا حيث تركز على الالتزامات وتتجاهل الحقوق.. وسوريا مستمرة بالعمل بانفتاح مع منظمة الحظر رغم انحراف أمانتها الفنية عن المسار الفني والمحايد".

وأكد صباغ - في ختام كلمته - أن مسئولية تصحيح انحراف الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة إلى سابق عهدها وتعود لتكون أداة نزيهة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.