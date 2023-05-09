شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطينى بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطينى اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحامها حارة "القريون"، فى البلدة القديمة من مدينة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى قوات أرسلت في وقت سابق صباح اليوم إلى الحارة المذكورة لمحاصرة أحد المنازل، لتنفيذ عملية "اعتقال" أو "اغتيال" عناصر من المقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، مع سكان البلدة القديمة، أصيب على إثرها طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، ومازالت الاشتباكات جارية في البلدة القديمة في "نابلس".