شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى سورى: مقتل داعشيين اثنين شديدى الخطورة فى محافظة درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى سورى اليوم الثلاثاء، القضاء على عنصرين شديدى الخطورة فى تنظيم داعش الإرهابى نفذا عمليات اغتيال وهجمات ضد المدنيين والعسكريين فى محافظة درعا.

وأضاف المصدر الأمني ـ حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السوري ـ أن العنصرين هما "حسن الحايك" "نبيل عبدالله" نفذا عمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة واعتداءات متكررة ضد مدنيين وعسكريين في درعا. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تمكنت من مصادر أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين بعضها "إسرائيلي" الصنع تضم بنادق آلية ورشاشًا.

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