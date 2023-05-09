شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: تونس ليست للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده "ليست غرفة للإيجار أو للبيع، وستشق طريقها بدون أي تدخل خارجي".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك، عقب لقاء جمع سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.

وقال سعيد إن "ضرورة تطبيق أحكام القضاء وإنفاذ القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم كان محور مقابلات اليوم" في إشارة إلى استقبال وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس المجلس الأعلى المؤقت الفضاء المنصف المشوي في وقت سابق الاثنين.

وتابع: "نعرف جيدا أن بلادنا أمام تحديات كبيرة وسنرفع التحدي تلو الآخر، ولن نتنكر لما وعدنا به الشعب".

وأضاف سعيد أن تونس "ستشق طريقها بدون أي تدخل خارجي، وأن البلاد ليست غرفة للإيجار أو البيع".