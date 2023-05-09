شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلى، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي -في بيان اليوم الثلاثاء- ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى فى القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.