شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يفتتح أعمال الجلسة الإقليمية للاستثمار فى الدول العربية بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر (12) لملتقى الاستثمار السنوي الذي تحتضنه مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالتعاون المثمر بين الأمانة العامة للجامعة واتحاد الغرف العربية و اليونيدو، مشيرا إلى أهمية الجلسة في مناقشة واقع الاستثمار و فرصه في المنطقة العربية.

ولفت أبو الغيط إلى ضعف الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال العقدين الأخيرين بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تتوفر عليها، موضحا ان الأزمات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 أدت إلى تراجع قيمة رؤوس الأموال الواردة إليها، و مبيناً ان الاستثمارات العربية البينية تشكل من 16 إلى 20 ٪ من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام أشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن وضع الاستثمار في المنطقة العربية في ظل استقرار التصنيفات الائتمانية لأغلب الدول العربية بعد جائحة كوفيد 19 بل و تحسن مناخ الاستثمار في بعضها.

وبشأن جهود جامعة الدول العربية في مجال تشجيع الاستثمار، تطرق ابو الغيط إلى الاتفاقية العربية لتشجيع حركة رؤوس الأموال التي أعدتها جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاعداد لنص اتفاقية محدثة تستوعب التطورات الاقتصادية الحديثة.

كما أضاف في ذات السياق أيضا، ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت بشكل لافت في تعزيز التجارة و الاستثمار العربي البيني.