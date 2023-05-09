شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولى لمكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر بغداد الدولى الأول لمكافحة المخدرات، الذى يستمر يومين بمشاركة 8 دول.

وقالت وزارة الداخلية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن العراق تحول من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين"، مشيرة الى أن تجارة وتعاطي المخدرات في العراق وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذى دعا البرلمان العراقى إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.

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