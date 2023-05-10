شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، محذرة من خطورة التصعيد الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مما ينذر بتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

ودعت الوزارة إلى تحرك دولي عاجل لوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الإسرائيلي بهدف تفادي استمرار دوامة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.