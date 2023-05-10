شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بتدخل لوقف الاعتداءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة للتصعيد الذي تقوم به قوات الكيان الإسرائيلي والمتمثل بالغارات الجوية على قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، واستمرارها في اقتحام الأحياء المدنية والمقدسات الدينية.

وشددت الوزارة اليمنية -في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)الثلاثاء- على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والممارسات الممنهجة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني. وجددت الخارجية اليمنية، التأكيد على وقوفها الدائم والثابت مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية و القرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز