شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القبض على 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن قيام إرهابي بتسليم نفسه للسلطات العسكرية، وفقا لحصيلة عمليات الجيش خلال شهر أبريل المنصرم.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أنه تم استرجاع 23 سلاحا ناريا وقنبلتين تقليديتي الصنع.

وبحسب البيان، تم ضبط 567 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب و1011 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.