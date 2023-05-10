شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيفيل": نعمل على منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن ولاية اليونيفيل تشمل منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

وأضافت اليونيفيل على لسان المتحدث باسمها أندريا تيننتي أن جزءا من مهمة اليونيفيل تتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتها، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.

وأوضح أن اليونيفيل لديها أنشطة لمنع إطلاق الصواريخ إلى جانب القيام بدوريات في منطقة عملياتنا، وهذه أنشطة منتظمة.

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