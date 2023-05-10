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وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود أطلقوا النار على مستوطنة بالخليل اعتقادا منهم أنها فلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرأة التي أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص عليها في جنوب "الخليل"، في وقت سابق الليلة، اعتقادًا منهم بأنها فلسطينية، تبين أنها "مُستوطنة إسرائيلية". 

وأطلق جنود الاحتلال النار على المرأة وقالوا إنها فلسطينية كانت تريد تنفيذ عملية إطلاق نار، ثم تبين لهم بعد ذلك أنها مُستوطنة إسرائيلية أرادت وضع حد لحياتها. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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