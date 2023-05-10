شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود أطلقوا النار على مستوطنة بالخليل اعتقادا منهم أنها فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرأة التي أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص عليها في جنوب "الخليل"، في وقت سابق الليلة، اعتقادًا منهم بأنها فلسطينية، تبين أنها "مُستوطنة إسرائيلية".

وأطلق جنود الاحتلال النار على المرأة وقالوا إنها فلسطينية كانت تريد تنفيذ عملية إطلاق نار، ثم تبين لهم بعد ذلك أنها مُستوطنة إسرائيلية أرادت وضع حد لحياتها.

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