شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وسوريا يوقعان بروتوكولات للتعاون الفني المشترك بالمجال المائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الموارد المائية العراقى عون ذياب، مع وزير الري السوري تمام محمد رعد على بروتوكولات للتعاون الفني المشترك بين البلدين في المجال المائي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أن "الوزارة ممثلة بالوزير عون ذياب عبدالله وقعت مع وزارة الري السورية ممثلة بوزيرها تمام محمد رعد على محاضر للتعاون الفني المشترك بين البلدين ومحضر اجتماع التعاون المشترك بين اللجنتين الوطنيتين في البرنامج الهيدولوجي الحكومي الوطني (IHP) ".



وأضاف البيان أنه جرى خلال مراسم توقيع المحاضر الخاصة ببحث العلاقات الثنائية وطرق النهوض بها وتطويرها على الأمد البعيد .. مشيرًا إلى عراقة العلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بين البلدين.



وأكد الوزير العراقى على علاقات التعاون المثمر وتبادل المعلومات والبيانات ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية بما يخدم البلدين إضافة لعمق التعاون المشترك ووجود حضارات عريقة لكلا البلدين منذ آلاف السنين ولها الأثر الكبير في بناء هذه الدول التي امتازت بعراقة تأريخها وأصالتها.



ودعا الوزير العراقى إلى الاستمرار بالتعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة والحصول على الحقوق المائية والعمل بشكل مشترك وجدية ، مشيرًا إلى التفاهم الواضح في إدارة نهر الفرات.