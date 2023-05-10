شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شابين فلسطينيين خلال هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان فلسطينيين، بالرصاص الحى وبرضوض، خلال هجوم لجنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنين، على بلدة "دير دبوان"، شرق محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين على أطراف البلدة، وأطلقوا الرصاص تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم، ما أدى لإصابة الشاب رضوان عواودة (17 عاما) بالرصاص الحي في منطقة البطن، والشاب فرناندو أمجد نصاصرة (18 عاما) برصاص التوتو المتفجر في الفخذ، بينما أصيب الشاب ربحي نصر خرمة (21 عاما) برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "كفر نعمة" غرب رام الله، حيث دارت مواجهات خفيفة مع الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.