شكرا لقرائتكم خبر عن منسق السلام فى الشرق الأوسط يدين مقتل مدنيين فى القصف الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان منسق عملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، مقتل مدنيين فى القصف الإسرائيلى على غزة، مؤكدا أنه "أمر غير مقبول".

وحث وينسلاند - في بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، مشيرا إلى مواصلة الانخراط مع كل الأطراف؛ لمحاولة تجنب نشوب صراع أوسع يخلف عواقب وخيمة على الجميع. وقال المنسق:"إن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل غزة، أدت إلى مقتل 13 فلسطينيا، منهم 3 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامى وطبيب و5 نساء و4 أطفال وإصابة أكثر من 20 شخصا بجراح" معربا عن قلقه بشأن هذه التطورات.

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