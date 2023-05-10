شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل بيوم التضامن العالمى مع إعلام فلسطين 11 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتفل جامعة الدول العربية في 11 مايو بيوم "التضامن العالمي مع الاعلام الفلسطيني"، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب خلال دورته 52 المنعقدة في سبتمبر 2022 بالقاهرة.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، ان هذه الذكرى التي تصادف فاجعة اغتيال الاعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مناسبة لإثارة انتباه الرأي العام العالمي والنخب الصحفية والاعلامية والفكرية والهيئات الحقوقية بالحاجة للتضامن مع مكونات الاعلام الفلسطيني ضد الممارسات والخطط الممنهجة للسلطات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس عمق جذور الهوية الفلسطينية ، وتحريف أصالة المعالم الحضارية و الروحية الفلسطينية وخاصة بالقدس الشرقية

وأضاف خطابي ان الإعلام الفلسطيني يتعرض لأفظع الانتهاكات دون أدنى اعتبار لقواعد وضوابط حماية السلامة البدنية للصحفيين والاعلاميين أثناء أداء مهامهم المهنية في النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة معاملتهم وفق أحكام القانون الدولي الانساني ولا سيما مقتضيات المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

واكد أن القضية الفلسطينية تظل في صلب استراتيجية العمل الاعلامي العربي مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية بادرت منذ اللحظة الأولى لاقتراف هذا الفعل الاجرامي الدنيء لدعم المبادرة الفلسطينية التي تروم إحياء هذه الذكرى لما لها من حمولة رمزية وفاء لروح شرين أبو عاقلة وأمثالها من الاعلاميين الفلسطينيين الذين وهبوا حياتهم، بكل نكران ذات، نبراسا وإخلاصًا لرابطة الانتماء وأمانة الدفاع عن المبادئ والقيم الإنسانية.