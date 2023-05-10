شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية ترحب بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب مجلس الوزراء السعودى، فى جلسته التى عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكداً حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

وعلى صعيد متصل؛ قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية؛ موضحة أن ذلك انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية وسوريا ، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة مؤخرا ، والقاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية.