الجامعة العربية تستقبل وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة ومدراء الإدارات المعنية بالأمانة العامة، اليوم الأربعاء، وفدًا كبيرًا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة "أحمد سعيد التميمي" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، وكل من الدكتور "أحمد أبو هولي" عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، و"فيصل عرنكي" عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين، وكذلك اللواء "قدرى أبو بكر" رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين واللواء "طلال دويكات" المفوض السياسى العام، حيث تناول اللقاء موضوع حملة "لأجل فلسطين"، التى أطلقتها الدائرة لدعم خطاب فلسطين فى الدورة القادمة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2023، إلى جانب تبنى ودعم الدول العربية الشقيقة لمضمون الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمود عباس فى الدورة الــ77 للأمم المتحدة فى سبتمبر 2022، والذى طالب فيه الأمم المتحدة بإعداد خطة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والابرتهايد بحق الشعب الفلسطينى وتوفير آليات تضمن تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تقديرها لجهود الحملة وأكدت تبنيها ودعمها وإسنادها لها لتحقيق غياتها، والعمل من أجل توفير آليات الدعم والاسناد القانونية والسياسية والإعلامية، وترجمة الإرادة الدولية بإنفاذ حل الدولتين بتطبيق القانون والقرارات الدولية ذا الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.