الرئاسة السورية: الرئيس الأسد يتلقى دعوة من السعودية للمشاركة فى قمة جدة

القاهرة - سامية سيد - تلقّى الرئيس السورى بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة فى الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى ستعقد فى مدينة جدّة فى 19 مايو الجاري.

وبحسب بيان للرئاسة السورية، نقل الدعوة للرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء، السفير نايف السديرى سفير السعودية فى الأردن.

وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديرى تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة فى السعودية سيعزز العمل العربى المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.