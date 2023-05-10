شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى أمريكا فى زيارة خاصة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني. ومن المقرر تخرج الأميرة سلمى بدرجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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