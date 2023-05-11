العالم على موعد مع ظاهرة مخالفة للطبيعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت صحيفة "إندبندنت" بأن بقعة شمسية نادرة "مخالفة لقانون الفيزياء" تطلق توهجًا شمسيًا قد يتسبب في حدوث شفق قطبي قوي في نصف الكرة الشمالي خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تثير البقعة الشمسية AR3296، التي ينعكس مجالها المغناطيسي مقارنة بالبقع الشمسية القريبة الأخرى، عواصف مغناطيسية أرضية قوية على الأرض وقد تتسبب في عروض ضوئية مذهلة.

وقال العلماء إن جزءًا صغيرًا فقط من البقع الشمسية، ما يصل إلى 3% منها، لها قطبية معكوسة، وهذا يعني أن لها مجالًا مغناطيسيًا معاكسًا للبقع الشمسية الأخرى الموجودة في نصف الشمس. ونسبة ضئيلة من البقع الشمسية تعرض هذه القطبية العكسية، ما يجعل هذه البقع الشمسية نادرة، بالإضافة إلى أنها أكثر عرضة للانفجار كما حدث بالفعل.

ومن المتوقع حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، فالفوتونات عالية الطاقة تواجه المجال المغناطيسي للأرض، حيث أن سبب تلك العواصف هو الجسيمات عالية الطاقة المنبعثة من الشمس، ففي أواخر فبراير/مارس الماضيين شوهد شفق قطبي بقوة مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وحدثت العاصفة الشمسية من فئة M1.5 مساء الأحد 7 مايو، في الساعة 22:54 بتوقيت غرينتش، حسب ما أبلغ عنه موقع Spaceweather.com، وتتجه الجزيئات النشطة من الانفجار نحو الأرض بسرعة 700 و1100 كم / ثانية.

والعواصف الشمسية من الفئة M، بمقياس من 1 إلى 10، هي ثاني أكبر نوع من التوهجات بعد الفئة X، ما يجعل M1.5 توهجًا متواضعًا.

وتتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أنه قد يكون هناك نشاط عاصفة شمسية معتدلة ليل الأربعاء إلى صباح الخميس.

ويمكن رؤية الشفق القطبي بوضوح على الأماكن الدقيقة من الأرض وهذا يعتمد على مدة العاصفة، وقد يستمر التوهج نحو 6 ساعات.

والبقع الشمسية التي نشأت منها العاصفة الشمسية هي أيضًا مخالفة للقواعد، وتتحدى ما يعرف بـ "قانون هيل" Hale’s Law.

وخلال دورة الشمس الحالية التي تبلغ 11 عامًا، يجب أن تحتوي البقع الشمسية في نصف الكرة الشمالي على أقطاب موجبة الشحنة على اليمين وأقطاب سالبة الشحنة على اليسار.

ومع ذلك، يبدو أن AR3296 يتحدى هذا القانون من خلال توجيه شحنة سالبة إلى اليمين وشحنة إيجابية على اليسار.

وقد تتطور مثل هذه البقع الشمسية "ذات القطبية العكسية" إلى مجالات مغناطيسية متشابكة يمكن أن تؤدي إلى زيادة فرصة التوهجات الشمسية.