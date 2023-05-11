شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية، مشيرا إلى أن شعوب الشرق الأوسط يجب أن تقرر شؤونها بشكل مستقل.

وأضاف المتحدث- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الخميس، أن عودة سوريا يفضي إلى قوة الدول العربية ووحدتها، فضلا عن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى احترام تطلعات شعوب دول الشرق الأوسط، والتوقف عن ممارسة الدبلوماسية القسرية، واحترام تطلعات الشعوب.

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