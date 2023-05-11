شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلق االأربعاء ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ بمشاركة ألف صانع سياسة ورئيس تنفيذي وخبير في التكنولوجيا ومستثمرين من حول العالم، في مركز أبوظبي للطاقة.

ويتزامن الملتقى الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأدنوك، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، مع عام الاستدامة في الإمارات، وسيركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بما لا يقل عن 43% بحلول 2030.

معرض ومؤتمر تقني

وانطلق اليوم على هامش الملتقى "معرض ومؤتمر تقني" لعرض أحدث التطورات في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتقنيات إزالة الكربون، وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دورًا محوريًا في الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.

وينعقد الملتقى قبل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 في الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسيسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في دولة الإمارات، والتقنيات المتطورة بما فيها تقنيات التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، وخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والوقود البديل وحلول الطاقة الجديدة ومنخفضة الكربون لقطاع النفط والغاز والقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات وذلك بمشاركة 60 إلى 100 شركة معظمها تأتي لأول مرة إلى الدولة.