شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تصفية 3 إرهابيين وإحباط محاولة تعرض على نقاط الشرطة الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى أن القوات الأمنية قامت بتصفية 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء وأحبطت محاولة تعرض على نقاط الشرطة الاتحادية .

ووفقا لبيان خلية الإعلام الذي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس " تمكنت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من احباط محاولة تعرض على أحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم، إذ تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد احد الضباط الذي قام باسناد وتعزيز النقطة ، استطاعت قواتنا الأمنية من تصفية 3 إرهابيين احدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية ومازالت عمليات البحث مستمرة ضمن هذا القاطع".

وأضاف البيان " أن العمل الأمني الذي يستند على المهنية والسرعة في الأداء تكون نتائجه مثمرة، فلن تسمح قطعاتنا لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالتحرك وستكون لهم بالمرصاد".