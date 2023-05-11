شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 12 شخصا تسللوا إلى الأراضى العراقية من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من القبض على مجموعة مكونة من 12 شخصا حاولوا التسلل إلى الأراضى العراقية من سوريا بصورة غير رسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم نصب كمين محكم في حي الثقلين، أسفر عن إلقاء القبض على 12 شخصا قادمين من الأراضي السورية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراق بصورة غير رسمية وغير شرعية في قضاء داقوق التابع إلى محافظة كركوك. وكانت خلية الاعلام الأمني، أعلنت اليوم الخميس، القبض على 19 شخصا يحملون الجنسيات الأجنبية تسللوا إلى الأراضي العراقية، بطريقة غير شرعية، عبر المناطق الحدودية في محافظة البصرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

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