شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يعين سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد قرارا بتعيين صفية طالب السهيل سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

وطالب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية العراقى وزير الخارجية بضرورة تنفيذ المرسوم الجمهورى رقم 12.

وصفية السهيل سياسية عراقية وابنة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة بغداد طالب السهيل، كما وتعد أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، واول عراقية تترأس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية مع الاتحاد الاوروبى، قبل أن يتم اختيارها سفيرة في مركز الوزارة ورئيسة لدائرة أوروبا منذ عام 2014.