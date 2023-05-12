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وصول خدفعة خامسة من مساعدات السعودية للشعب السودانى

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القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار بورتسودان الدولى، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وتشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش السودانى بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوت الدعم السريع بقيادة حميدتى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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