شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات على عدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على أراض زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف أن القصف خلف أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا منهم 6 أطفال و3 سيدات، ونحو 100 مصاب بعضهم بحالة خطر، منهم 32 طفلا و17 سيدة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بشكل مباشر، خلال عدوانها المتواصل على القطاع، عددا من منازل المواطنين، مسببة دمارا كليا وجزئيا في وحدات سكنية.

كذلك، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معابر غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.