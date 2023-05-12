شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ⁧‫السعودية تدشن خدمة التأشيرة الإلكترونية للمصريين المسافرين إلى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت سفارة السعودية لدى القاهرة خدمة التأشيرة الالكترونية للقادمين من مصر إلى المملكة، وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، قد استقبل لجنة إلغاء لاصق تأشيرات (العمل والزيارة والإقامة) واستبدالها بالتأشيرات الإلكترونية بمصر، وممثلين عن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للطيران المدني.وفق بيان السفارة السعودية.

واستعرض اللقاء الجهود القائمة والتسهيلات التي تقدمها المملكة من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التأشيرات بصفتها مبادرة جديدة من وزارة الخارجية، حيث تم إطلاق التأشيرة الإلكترونية في مرحلتها الأولى في عدد من بعثات المملكة ومن بينها بعثة المملكة لدى مصر.

وتشتمل المبادرة تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) عوضاً عن لاصق التأشيرة التقليدي على جواز سفر المستفيد.