شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة ستاندرد اند بورز: إنتاج «أوبك+» يشهد انخفاضًا أكبر فى مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ستاندرد اند بورز للسلع، إن إنتاج الكويت النفطي في منظمة أوبك كان ثابتا في شهر أبريل عند 2.68 مليون برميل يوميا، وكان هذا المستوى مماثلا للمستوى الذي تم تسجيله في شهر مارس.

وقالت الوكالة إن منظمة «اوبك+» ضخت في أبريل 380 ألف برميل يومياً أقل من مارس الماضى، وذلك بتأثير من عدم قدرة العراق على تصدير منتجاته النفطية في الشمال، كما عانت نيجيريا من انقطاعات إنتاج كبيرة.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الـ13 أنتجوا 28.6 مليون برميل يوميا في أبريل الماضى، وانخفض إنتاج روسيا بمقدار 10 آلاف برميل يوميا إلى 13.3 مليون برميل يوميا في ذات الشهر، مذكرا بأنه من المرجح انخفاض إنتاج «اوبك+» بشكل أكبر في مايو، بعد أن قدمت عدة دول التزامات بتخفيضات طوعية للإنتاج.

وأضافت أن السعودية وروسيا والعراق والإمارات وعدد قليل من الأعضاء الآخرين في المنظمة تخطط لإضافة تخفيضات إنتاج بمجموع 1.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، وذلك بسبب توقعات اقتصادية سلبية، وستشكل أكبر تخفيضات لمنظمة «أوبك+» منذ نوفمبر الماضي، إذ أن انخفاض إنتاج «اوبك+» في ابريل يعني أن تخفيف حصص إنتاج الأعضاء سيستمر بشكل كبير مستقبلا.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز، أن مصفاة الزور أعادت التشغيل الكامل لوحدتي تقطير الخام 1 و2، ليعود إنتاجها إلى 345 الف برميل يوميا، مذكرة بأن إنتاج المصفاة ارتفع من 205 آلاف برميل يوميا اعتبارا من 30 أبريل، ومن المتوقع أن تكون وحدة التقطير الـ3 جاهزة بحلول نهاية العام الحالي، وبذلك تصل المصفاة إلى طاقتها الكاملة البالغة 615 الف برميل يوميا.

وقالت الوكالة إن مصفاة الزور هي من بين العديد من مشاريع المصافي الجديدة في المنطقة، مثل مصفاة جازان في السعودية التي بدأت في 2021 بإنتاج 400 الف برميل يوميا.

ومن المقرر ان تبدأ مصفاة الدقم العمانية العمل هذا العام بطاقة 230 الف برميل يوميا. ومن المتوقع ان تبدأ مصفاة كربلاء العراقية بالعمل في العام الحالي بسعة 140 الف برميل يوميا.