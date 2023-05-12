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إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطن فى رام الله

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القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة "سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الشقارة" الواقعة بين بلدتى "سلواد" و"دير جرير"، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان الذين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر أن مستوطنا أطلق النار صوب الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بعيار حي في خاصرته، نقل إثرها إلى مركز طوارئ بلدة سلواد.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور لتأمين الحماية للمستوطنين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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