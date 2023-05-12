شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان لبنان يلتقى السفير المصرى ببيروت ويستعرضان العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس برلمان لبنان نبيه برى مع السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى، حيث استعرضا الأوضاع العامة بالبلاد، وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين مصر ولبنان لبنان، وفق بيان لبرلمان لبنان.

وكان برى قد دعا لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان يونيو المقبل، تزامناً مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في يوليو، والحاجة لأن يكون المسيحيون مشاركين في تسمية حاكم "المركزى" الجديد، لتجنيب البلاد أى تصعيد قد يُستغل طائفياً، إضافة إلى تدارك الوضعين الإقتصادي والنقدى، وتلافي أى إنهيار آخر في العملة الوطنية.