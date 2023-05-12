شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بإعلان جدة ويدعو الأطراف السودانية لاحترام تعهداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن الأمين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار.

وأشاد أبو الغيط كذلك بالجهد السعودى الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.