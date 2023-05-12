شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل "بيت أمر" شمال محافظة الخليل، بجنوب الضفة، بعد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي مرور جنازة مواطنة عبر المدخل الذي أغلقه الجنود.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي محافظة "نابلس" شمالاً، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق المحافظة، والتي أنطلقت اليوم تنديدًا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالاختناق، حسبما أفادت مصادر في الهلال الأحمر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

وفي محافظة "قلقيلية" شمال غربي الضفة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم، وآخران بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أدى لإصابة شاب (21 عامًا) برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.

وأضافوا أن جيش الاحتلال أطلق أيضًا الرصاص المعدني ما أدى لإصابة شابين، إضافة إلى الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم نساء وأطفال عولجوا ميدانيًا.

وكانت المسيرات في "نابلس" و"قلقيلية" قد انطلقت للتنديد بجرائم الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة، وردد المشاركون في المسيرات الشعارات الوطنية الغاضبة.