شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والبرتغال يوقعان 12 اتفاقًا في مجالات استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المغرب والبرتغال، اليوم الجمعة، في لشبونة، على 12 اتفاقا في عدد من المجالات الاستراتيجية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي.

وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترؤس كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوسطا، بمناسبة الدورة الـ 14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي، والعدل.