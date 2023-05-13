شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق "قلقيلية"، بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر في محافظة قلقيلية بأن المواجهات اندلعت بالقرب من مدخل بلدة عزون الرئيسي، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان في الأطراف السفلية.