شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، العدوان الإسرائيلي الذي طال مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة.

وأضافت الكيلة، في بيان مقتضب صدر عنها، أن دمارا لحق بأقسام المستشفى نتيجة استهداف طيران الاحتلال بصاروخ منزل بجانب المستشفى.

وأشارت إلى أن الاستهدف الإسرائيلي هدد حياة المرضى والمراجعين والطواقم الطبية داخل المستشفى، وأدى إلى حالة من الهلع بين المرضى المنومين خاصة الأطفال والسيدات.