شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الشاب الفلسطيني أحمد محمد تيسير عطاطرة (33 عاما)، مساء اليوم /السبت/، ، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكري قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على الشاب عطاطرة عند مروره على الحاجز وهو يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.



وأضافوا أن جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف والمواطنين ممن تواجدوا في المنطقة من الوصول إلى الشاب، وتركوه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.



وبارتقاء الشاب عطاطرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.