شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مدينة خانقين فى محافظة ديالـى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة، وتم الشعور بها من قبل المواطنين" فى جنوب غرب مدينة خانقين فى محافظة ديالـى.

وذكر قسم الرصد الزلزالى التابع للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية اليوم بلغت قوتها 4.9 درجة جنوب غرب مدينة خانقين فى محافظة ديالـى.