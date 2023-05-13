شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات على الأقل فى قصف إسرائيلى جديد على بيت حانون ورفح بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، بجروح، أحدهم خطيرة، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية، عصر اليوم السبت، على بيت حانون شمال قطاع غزة ورفح جنوبا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استقبل إصابتين بشظايا صاروخ استهدف أرضا قرب محطة حمودة على مدخل بيت حانون.



وأصيب شاب كان يستقل دراجة هوائية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار في مدينة رفح جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.



وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، سلسلة غارات مكثفة على منازل وأراضي زراعية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.+



وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة حربية قصفت بثلاثة صواريخ أرضاً زراعية خلف مقر الهلال الأحمر في منطقة عزبة عبد ربه بجباليا شمال القطاع، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافةً إلى استهداف أرض ثانية بصاروخين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، وثالثة غرب مدينة غزة بصاروخين، وأخرى غرب بلدة بيت لاهيا بنحو خمسة صواريخ.



واستهدف الطيران الحربي بثلاثة صواريخ ونحو أربع قذائف من الدبابات أراضي زراعية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وتسبب بحفر عميقة وأضرار جسيمة في المنطقة.



ويتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفا منازل وشققا سكنية وممتلكات المواطنين وأراضي زراعية، في مختلف مناطق القطاع، فيما بلغت حصيلة الشهداء 33 شهيدا وأكثر من 150 جريحًا غالبيتهم أطفال ونساء.