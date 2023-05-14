شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تُمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبرى باب السلامة والراعى لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سوريا تمديد الإذن الذى منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبرى باب السلامة والراعى الحدوديين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 أغسطس 2023.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ: إن هذا القرار يأتى انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشى والإنسانى لجميع السوريين، كما يأتى ضمن جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.



وأضاف صباغ إن القرار يأتى من الإدراك باستمرار الاحتياجات الناجمة عن الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فى السادس من فبراير الماضى.