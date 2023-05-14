شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خمسة جرحى إثر إطلاق نار في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، جرّاء إطلاق نار، اليوم السبت، في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.

وقال نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير، لوكالة "فرانس برس"، إن رجلًا مقنّعًا أطلق النار من مركبة قبل أن يفرّ هاربًا.

وثلاثة من الجرحى يرقدون في حالة طوارئ قصوى، وحياة أحدهم مهددة.

وقد يكون إطلاق النار مرتبطًا بتجارة المخدرات، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده.