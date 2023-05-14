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خمسة جرحى إثر إطلاق نار في فرنسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، جرّاء إطلاق نار، اليوم السبت، في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.

وقال نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير، لوكالة "فرانس برس"، إن رجلًا مقنّعًا أطلق النار من مركبة قبل أن يفرّ هاربًا.

وثلاثة من الجرحى يرقدون في حالة طوارئ قصوى، وحياة أحدهم مهددة.

وقد يكون إطلاق النار مرتبطًا بتجارة المخدرات، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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