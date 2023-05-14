شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزح حوالى 200 ألف شخص بسبب فيضانات في وسط الصومال، وفق ما قال مسؤول إقليمي لوكالة فرانس برس السبت، وذلك بعدما فاض نهر شيبيل.

وأجبر سكان بلدة بيليدوين في منطقة حيران على مغادرة منازلهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد، وقد حملوا ممتلكاتهم فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في الشوارع المغمورة بالمياه بحثا عن ملجأ.

وقال علي عثمان حسين نائب محافظ الشؤون الاجتماعية في منطقة حيران "نزح حتى الآن حوالى 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل في بلدة بيليدوين وقد يرتفع العدد في أي وقت".

من جهته، قال نائب محافظ المنطقة حسن إبراهيم عبد الله الجمعة إن "ثلاثة أشخاص قضوا في الفيضانات".

وتأتي هذه الكارثة عقب موجة جفاف قياسية جعلت ملايين الصوماليين على شفا المجاعة.