شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد أهمية دور لجنة 6+6 في إصدار قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على أهمية دور لجنة 6+6 ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلي بمقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس وفدا من لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية.

وأضافت أن المبعوث الأممي تبادل الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات فى ليبيا.

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