شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة "6+6" الليبية يكشف تفاصيل اللقاء مع المبعوث الأممى حول الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد الأوجلي عضو لجنة «6+6» الليبية، أن لقاء اللجنة مع المبعوث الأممي يوم أمس ناقش بعض العراقيل والإشكاليات التي قد تواجه عمل اللجنة، فيما يتعلق بالتعداد السكاني وكذلك الطعون الانتخابية، وتوزيع المقاعد، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر، كاشفاً عن الترتيب لاجتماع فني آخر مع البعثة الأممية لوضع حلول لهذه التحديات خلال الأسبوع الجاري.

وبحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس السبت، مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة، لبحث تقديم الأمم المتحدة كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وأضافت أن المبعوث الأممي تبادل الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات فى ليبيا.

وانتخب مجلس النواب الليبى في 20 مارس الماضي ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي في 29 مارس أسماء ممثليه عن طريقة التزكية، وهم أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال. وفي الخامس من أبريل الماضي، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.